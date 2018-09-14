Giresun’da önceki gün öldürülen teröristin kimliği belli oldu

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında PKK’lı 1 teröristin önceki gün etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki operasyonlar sürüyor. Önceki gün öldürülen teröristin kimliği belirlenirken, Giresun Grup Sorumlusu olduğu belirtilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in daha önce Tunceli Nazimiye’de ve 2008 yılında Aktütün Karakolu’na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı kaydedildi.

Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri önceki gün Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalındaki bir kasaptan çaldıkları kuzu etini ormanlık alanda pişirirken 3 teröristin fark edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlemiş ve bir terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 terörist için ormanlık alandan sisten de faydalanarak kaçmıştı.

USB BELLEK VE SD KAYDI İNCELEMEDE

Kaçan teröristlere yönelik bölgede operasyonlar sürerken, öldürülen teröristin de kimliği belirlendi. Giresun Grup Sorumlusu olduğu belirtilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in daha önce Tunceli Nazimiye’de ve 2008 yılında Aktütün Karakolu’na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı kaydedildi. Bekmez’in üzerinden çıkan USB bellek ve SD kart incelemeye alınırken, Giresun’daki diğer 6 teröristin kimlikleri de belirlendi.

Bu teröristlerin kış üstlenmesi için Tunceli’nden bölgeye geldikleri ve 2’sinin başlarına 300’er bin TL ödül konulan gri listede yer aldığı öğrenildi. İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama tarama faaliyetleri bölgede sürerken, grupta yer alan ‘Agir’ kod adlı İranlı terörist bölgeyi en iyi bilen teröristler arasında yer alıyor. Daha önce öldürülen Türk Tarık ve Doğan Serhat’ın faaliyet alanlarını iyi bilen İranlı teröristin yanı sıra ‘Akif’ kod adlı Şahin Önen, ‘Bahoz Ahmet’ kod adlı terörist, ‘Rezzan’ kod adlı Gürkan Düz, ile başlarına 300’er bin TL ödül konulan ve gri listede yer alan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir ile ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras bulunuyor.