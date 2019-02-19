0553 313 94 23

Giresun’da muhtar adayından seçmene "ulaşılabilir olacağım" sözü

Giresun’un Espiye ilçesinde Merkez Mahalle Muhtar adayı olan Erol Şahin, seçmenlerine ‘ulaşabilir muhtar’ olacağı sözünü vererek destek istiyor.

19 Şubat 2019 Salı 14:29
Giresun’da muhtar adayından seçmene "ulaşılabilir olacağım" sözü

Giresun’un Espiye ilçesinde Merkez Mahalle Muhtar adayı olan Erol Şahin, seçmenlerine ‘ulaşabilir muhtar’ olacağı sözünü vererek destek istiyor.


İlçede uzun yıllardır fotoğrafçı olarak hizmet verdiğini kaydeden Erol Şahin, mahallesinde her an hizmet eden ve ulaşılabilir bir muhtar olmak için aday olduğunu söyledi.


Tüm mahalle sakinleriyle yakın bir istişare içinde olacağını belirten Erol Şahin, herkesin kendisine 7 gün 24 saat ulaşabileceğini kaydetti.


Amacının mahalle halkının sosyal ihtiyaçlarını tespit eden ilgilenen ve diğer idari kurumlara en hızlı şekilde ileten bir muhtar olmak olduğunu ifade eden Şahin, “Tüm sorunlarıyla en iyi şekilde yerinde ve zamanında ilgilenen, sadece devletin yap dediğiyle yetinmeyen yeni düşünceler yeni projeler üreten ve uygulamaya geçirmek için gerekli girişimleri etkili biçimde yapan bir muhtar olacağım. Mahalle sakinlerimizin acı tatlı sevinçli hüzünlü anlarında her zaman yanlarında olan esnafımızla, işçimizle, memurumuzla, büyüğümüzle, küçüğümüzle, yaşlısıyla ve genciyle sürekli diyalog içinde olan her herkesin her an ulaşabileceği bir muhtar olmak için aday oldum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:29
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Başkan Oral’ı ziyaret etti
    1. İran İslam Cumhuriyeti Erzurum..
    2. Ağaç işleme endüstrisinde 50 ülkeden..
    3. Katil Esed İdlib'e yine saldırdı!
    4. CHP TBMM Grup Toplantısı
    5. BM'den Suriye uyarısı
    6. Afganistan'da patlama: 6 ölü
    7. Başkan Büyükkılıç TÜGVA’da
    8. Ankara'da ayrı yaşadığı eşini öldüren..
    9. Zürih, Malouda'yı teknik ekibine dahil..
    10. Benfica'da teknik direktör Lage'ye..
    11. Afrin şehidi Erzurum’da son..
    12. Sinop’taki Durağan olayı sanıkları..
    13. Öğrencilere kar sürprizi
    14. Sokak ortasında eşini öldüren koca..
    15. Edirne’de, “Mirasımızın İzinde: 1...
    16. Bahçeli evi alkol imalathanesine..
    17. Kazım Kurt, Seyitgazi’den destek istedi
    18. CHP Avcılar belediye meclis üyesi..
    19. Ceyhan’a dev yatırım
    20. Moda tasarımcısı Karl Lagerfeld..
    21. Başkan Kılıç: “Onların her zaman..
    22. CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna..
    23. "KPSS'ye girin sizi memur yapalım"..
    24. Hastane personeline ’İşaret dili’..
    25. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    26. Trump-Kim zirvesine doğru
    27. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    28. Leylekler festivalle karşılanacak
    29. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    30. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü