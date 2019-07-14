Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 5 ölü, 6 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde şenlikten dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine, yayla şenliğinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün, Ericek köyünde dereye yuvarlandığını belirtti.

Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ile jandarma ekiplerinin yaptığını ifade eden Ermiş, ihbarı alan ambulansların da kaza yerine intikal ettiğini bildirdi.



Kendisinin de olay yerine gittiğini belirten Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre kazada 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.



















