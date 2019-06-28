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Giresun’da KÖYDES yatırımları değerlendirildi

Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Giresun’un 2019 yılı KÖYDES yatırım faaliyetleri değerlendirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:24
Giresun’da KÖYDES yatırımları değerlendirildi

Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Giresun’un 2019 yılı KÖYDES yatırım faaliyetleri değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede 2019 yılı için Giresun’a gelen 51 milyon 367 bin lira ödeneğin büyük bir bölümünün içme suyu ve ulaşım hizmetlerine ayrıldığı belirtildi.


Kaymakamlar ve KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplandı. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda KÖYDES çalışmaları ile diğer yatırım faaliyetlerinin hangi aşamada olduğu ele alındı. Başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları da masaya yatırılan konular arasında yer aldı.


Toplantıda KÖYDES çalışmalarıyla ilgili yapılan sunumda 2019 yılında Giresun’a gelen 51 milyon 367 bin 510 Türk Lirası ödeneğin, 5 milyon 660 bin 867 Türk Lirasının içme suyu projelerine, 38 milyon 173 bin 216 Türk Lirasının yol projelerine, 350 bin Türk Lirasının atık su projelerine, 6 milyon 136 bin 751 Türk Lirasının ortak alıma, 1 milyon 46 bin 675 Türk Lirasının yönetim gideri olarak ayrıldığı ifade edildi. Ayrıcahedeflenen toplam 659 projenin 23’ünün bitirildiği, 145’inin devam ettiği, 329’unun ihale aşamasında olduğu 162’sine ise henüz başlanılmadığı bildirildi.


Yıl içinde yapılması hedeflenen toplam 659 projenin 109’unun içme suyu projesi olduğu ve bu projelerden birinintamamlandığı, 20’sinin devam ettiği, 45’inin ihale aşamasında olduğu, 43’üne ise henüz başlanmadığı, hedeflenen 549 yol yapımı projesinde ise 21’inin tamamlandığı, 125’inin devam ettiği, 284’ünün ihale aşamasında olduğu, 119’una ise henüz başlanılmadığı, hedeflenen bir atık su projesinin ise tamamlandığı bilgisi verildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:24
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