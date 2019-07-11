Giresun’da kaza: 5 yaralı

Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dereli ilçesinden, Kümbet köyü istikametine gelmekte olan Kadir Çoban yönetimindeki 28 ES 512 plakalı minibüs Kotana mevkiine geldiği sırada başka bir aracın yolu ortalayarak gelmesi sonucu araca çarpmamak için yaptığı ani manevra nedeniyle takla attı. Kazada sürücü Kadir Çoban’ın yanı sıra araçta bulunan Rafet Ergen, Emine Sevda Çoban, Makbule Öz Yurt ve Şükriye Çoban hafif yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafında Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.