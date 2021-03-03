  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Giresun'da karantina kurallarına uymayanlar yurtta kalıyor
Korona Virüs

Giresun'da karantina kurallarına uymayanlar yurtta kalıyor

Giresun'da, karantina kurallarına uymayan 9 kişi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu'nda izole ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 13:34:00 -
Giresun'da karantina kurallarına uymayanlar yurtta kalıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri, il genelinde karantina kurallarının uygulanmasına ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Evlerinde karantinada olan vatandaşları sık sık denetleyen ekipler, kentte Alparslan ve Gazi caddeleri ile Atatürk Meydanı'na girişlere HES kodu kontrollerinin ardından izin veriyor.

Ekipler, bu sabah Alparslan Caddesi'nde bir kişinin HES kodu incelemesinde karantina kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Söz konusu kişi, Sağlık Müdürlüğü görevlilerince ambulansla KYK Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Bu kişiyle birlikte yurtta karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle izole edilen kişi sayısı 9 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!
Gündem

28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, "Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzı..
Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!
Gündem

Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!

NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Poseidon 2021 tatbikatı Rusya'yı harekete geçirdi. Yunan ve Rus medyasında uzmanlara dayandırılan iddiaya g..
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu
Teknoloji

Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Kelley Aerospace adlı şirket, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını piyasa sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay