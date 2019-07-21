0553 313 94 23

Giresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyor

Giresun’da vatandaşlar tarafından bulunan parçalanmış ceset parçalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:53
Giresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyor

Giresun’da vatandaşlar tarafından bulunan parçalanmış ceset parçalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 5’e yükselirken, cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmaları sürüyor.


Olaya ilişkin ceset parçalarının bulunduğu fındıklığın gözaltına alınan sahibi F.Ş. ve oğulları A.Ş, Y.Ş.‘nin ardından iki gelini N.Ş ve A.Ş. de gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Boztekke köyünde 10 gün önce gece vakti ailesine ‘bahçede domuz var bakmaya gidiyorum’ deyip tüfeği ile birlikte evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sadık Şenel Jandarma, AFAD ve AKUT tarafından her tarafta aranıyordu. 2 gün önce Şenel’in evinin 600 metre civarında bulunan fındıklıkta yanmış ve parçalanmış ceset parçaları bulundu. Olaya ilişkin jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bahçe sahibi F.Ş. gözaltına alınmış ve sorgusunda Sadık Şenel’i ‘girebi’ diye tabir edilen kesici alet ile öldürüp kolonya ile yaktığını itiraf etmişti.



“Gelinleri de gözaltına alındı”


Şüpheli F.Ş.’nin ifadesinde kendisinin sözlü ve fiziksel tacize uğradığını bu yüzden öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından oğulları A.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri sürerken, F.Ş.’nin gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 5’e yükseldi.



“Kadavra köpeği kayıp parçaları arıyor”


Cinayeti sorgusunda üstlenen 65 yaşındaki F.Ş. Sadık Şenel’e ait olan diğer ceset parçalarının nereye gömdüğünü hatırlamadığını söylemesi üzerine kadavra köpeği kullanılarak ceset parçalarının aranmasının fındıklıkta ve F.Ş.’ye ait evin etrafında devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan, cinayet işlendikten sonra ekmek bıçağı ile cesedin parçalanarak evde bekletildiği, kokmaya başlayan parçaların yakılmak ve gömülmek için evden dışarı çıkarıldığı zaman taşıma esnasında düştüğü de belirlendi.


Şüphelilerin sorguları jandarmada devam ederken, yarın adliyeye çıkartılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SETA’dan Sputnik’ten kovulan gazetecilerle ilgili açıklama: Raporda tam da bunu anlatmıştık
    1. SETA’dan Sputnik’ten kovulan..
    2. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James..
    3. GÜNCELLEME - İdlib Gerginliği Azaltma..
    4. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    5. Emniyet kemerini takmayan sürücüler..
    6. Trump Demokrat kadın vekilleri hedef..
    7. Maddi hasarlı kazada yumruklar havada..
    8. Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı
    9. Fenerbahçe, Avusturya’da ilk..
    10. Venezuela'dan şoke eden açıklama: Hava..
    11. Giresun’da kadavra köpeği ile ceset..
    12. Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın..
    13. GÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü..
    14. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    15. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    16. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    17. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    18. Genç kızları vuran zanlı ile..
    19. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    20. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    21. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    24. Otomobil alev alev yandı
    25. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    26. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    27. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    28. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    29. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    30. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci