0553 313 94 23

Giresun’da iş kazası: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2019 Perşembe 20:47
Giresun’da iş kazası: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güneyköy köyünde bir inşaat firması tarafından yapılmakta olan havuz inşaatında,zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı. Kaza sonucu pompa bomunun ucundaki demir, inşaatta çalışan İsa Daştan’ın (24) kafasına çarptı. Daştan, olay yerinde hayatını kaybederken beton pompa aracının sürücüsü ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
    1. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    2. İki ilimizde petrol sevinci! Ülke..
    3. VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde yarı..
    4. Drift yapıp kaçan sürücüye ağır ceza
    5. Peskov’dan Trump’a cevap : “Rusya..
    6. "Fındıkta kalite artışını ödev olarak..
    7. Bakan Kurum: "O zillet ittifakını,..
    8. "Arap gençlerin hayat şartları..
    9. TİKA Özbekistan'da Nevruz Bayramı..
    10. Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı..
    11. Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
    12. Antalya’da falezlerden düşen genç..
    13. TFF'nin skandal 'Mansur Çalar'..
    14. Sakarya'da "drone" destekli fuhuş..
    15. BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    16. UEFA en başarılı Türk takımı açıkladı
    17. Avrupa borsaları "ticaret..
    18. Vali Akbıyık Çukurca’da
    19. ADGİAD’dan aday tavsiyesi açıklaması
    20. TBMM Başkanı Şentop'tan "Recep Gürkan"..
    21. Bursa’da Karayolları aracı devrildi: 3..
    22. Cammu Keşmir'de çatışma
    23. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı..
    24. Oğlunu darbeden kadın sanığa para cezası
    25. Vali, trafik ekiplerinin yeni..
    26. "Pazarlar, gönül belediyeciliği ile..
    27. Giresun’da iş kazası: 1 ölü
    28. Ülkede büyük şok! Askeri üsse..
    29. Başkan Erdoğan açıkladı: 23 Nisan'a..
    30. Yenice’de coşkulu AK Parti mitingi..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu