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Giresun’da inşaat temelinde heyelan meydan geldi, çevre evler boşaltıldı

Giresun’da bir inşaatın temelin meydana gelen heyelan nedeniyle 3 katlı apartman ile müstakil bir ev boşaltıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:06
Giresun’da inşaat temelinde heyelan meydan geldi, çevre evler boşaltıldı

Giresun’da bir inşaatın temelin meydana gelen heyelan nedeniyle 3 katlı apartman ile müstakil bir ev boşaltıldı.


Heyelan, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde bir inşaatın temelinde meydana geldi. Yaşanan heyelan üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemleri alırken olay yerine gelen Giresun Belediyesi Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İlk inceleme sonrası inşaatın yanı başında bulunan tek katlı müstakil ev ile 3 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’da heyelanın yaşandığı yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:06
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