Giresun'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
Giresun'da Tirebolu-Doğankent kara yolu, heyelan nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı.08 Ocak 2019 Salı 17:39
Giresun'dan Gümüşhane'ye de ulaşımın sağlandığı yol, Doğankent ilçesi Kozköy mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
Yoldaki araçların bazıları, Oyraca köy yoluna yönlendirildi.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
Heyelanla yola kayan toprak örtüsünün kaldırılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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