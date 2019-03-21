0553 313 94 23

Giresun’da heyelan sonucunda Yağlıdere-Alucra yolu trafiğe kapandı

Giresun’un Yağlıdere ilçesiyle Alucra ilçesini bağlayan karayolunun 59.

21 Mart 2019 Perşembe 10:22
Giresun’da heyelan sonucunda Yağlıdere-Alucra yolu trafiğe kapandı

Giresun’un Yağlıdere ilçesiyle Alucra ilçesini bağlayan karayolunun 59. Kilometresinde sabah saat 9.15’te heyelan meydana geldi.


Giresun Valiliği’nden yapılan kısa açıklamada, heyelan sonrası yolun trafiğe kapandığı ve yolun açılması için çalışmaların başladığı kaydedildi.


Yaşanan olayda her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı da bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi kullandı
    1. Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi..
    2. Tava ciğere akademik dokunuş
    3. "Hijyen Sağlıktır" projesi mart..
    4. Arıcılığa kadın eli değecek
    5. Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi
    6. İrfan Can Kahveci, aday kadrodan..
    7. Hakkâri’de ‘satranç il birinciliği’..
    8. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    9. Başsavcıvekili kalp krizi geçirerek..
    10. Özdemir Yeşilköy’de başkan gibi..
    11. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    12. Halk otobüsü kaza yaptı
    13. İrfan Can Kahveci, milli kadrodan..
    14. Irak ve Suriye Türkmenlerinin yaşadığı..
    15. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    16. Bu ‘çağrı’ 700 kişiye ekmek kapısı oldu
    17. Muğla’da ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor
    18. Manisa TSO’da Sri Lanka’ya yatırım..
    19. Doğu Anadolu buz kesti
    20. "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi
    21. Çukurca’da terör operasyonu
    22. Türkiye, Arnavutluk ile 11. randevuda
    23. Bakan Kasapoğlu: Hakemin esas unsur..
    24. İki Türk’ten ilk otonom drone
    25. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    26. Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi
    27. TCMB'den döviz depo ihalesi
    28. Renault ve Dacia’dan “Bahar Servis..
    29. Kars’ta üniversite öğrencileri ilmik..
    30. Trabzonspor’dan dev ödeme
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!