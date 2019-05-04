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Heyelan kara yolunu kapattı

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu yamaçtan dökülen toprak birikintisinin dökülmesi sonucunda ulaşıma kapandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:49
Heyelan kara yolunu kapattı

 Giresun'da meydana gelen heyelan nedeniyle Dereli-Şebinkarahisar karayolu ulaşıma kapandı.

Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayollarına ait Eğribel Bakımevi ile Giresun'daki ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağır tonajlı araçları bekleten ekipler, diğer araçları ise Dereli ilçesi Kurtulmuş köyü yoluna yönlendiriyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:49
  1. Sivas
  2. Dereli-Şebinkarahisar karayolu ulaşıma kapandı
  3. Giresun
  4. heyelan

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