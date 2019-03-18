Giresun'da gölette sızıntı nedeniyle bölgedeki 12 hane boşaltıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde bir gölette yayılı su sızıntısı nedeniyle tedbir amaçlı bölgedeki 12 hane tahliye edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra ilçesindeki Alucra Göleti'nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15 Mart günü başlayan yayılı su sızıntısının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünden 5 kişilik uzman heyetin gölet yerinde inceleme yaptıkları ifade edilerek, "Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır." ifadesine yer verildi. Tedbir amacıyla göletin bulunduğu bölgedeki 12 hanenin boşaltıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."



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