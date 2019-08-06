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Giresun'da fındık sezonu törenle açıldı

Giresun'da, 2019 ürünü fındık hasadı düzenlenen törenle başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:04
Giresun'da fındık sezonu törenle açıldı

Giresun Merkeze bağlı Orhaniye köyünde gerçekleştirilen törende, sağanağa rağmen çiftçiler bahçelere girerek yeni mahsulü hasat etmeye başladı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, yeni fındık sezonunun hayırlı olmasını diledi.

90 bin ton rekolte bekleniyor

Yörede hasadın sahil kesimde 3 Ağustos'ta başladığını, orta kesimde 8 Ağustos, yüksek kesimde ise 13 Ağustos'tan itibaren hasada başlanacağını belirten Sarıfakıoğulları, Giresun'da yaklaşık 90 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını söyledi.

Sarıfakıoğulları, fındık taban fiyatının Giresun kalite için 17 lira olarak açıklandığını anımsatarak, "Bu fiyat gerçekten çiftçilerimizi mutlu etti. Taban fiyatın belirlenmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kuruluna, yine bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Mevsimlik tarım işçileri için geçici barınma merkezi bulunduğunu, burada kendilerine her türlü sosyal imkanların sunulduğunu aktaran Sarıfakıoğulları, "Bunu her yıl gerçekleştiriyoruz. Orada küçük çocuklarımız için eğitim hizmetleri veriyoruz. Arzu ediyoruz ki gelen ailelerimiz fındık toplarken çocuklarımız da nitelikli eğitim görsün. Mutlu olsunlar." diye konuştu.

Val Sarıfakıoğulları, çiftçilerden çocuk işçi çalıştırmamalarını isteyerek, çocukların yerinin oyun bahçeleri olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise açıklanan taban fiyatın üreticileri mutlu ettiğini söyledi.

Kararın alınmasında fındık bölgesi milletvekillerinin katkısı ve emekleri olduğunu kaydeden Aydın, "Bu bir örnek olacaktır. Bundan sonraki her yıl taban fiyat artı enflasyon oranında bir artışla fındık taban fiyatı artık bir sorun olmaktan çıkacak. Her yıl rutine bağlanmış şekilde devam edecektir. Ben bol ve bereketli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

Törene, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın ile davetliler ve çiftçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:04
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