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Giresun'da feci kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı

Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:30
Giresun'da feci kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaoavcık Yaylası'ndan dönenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.

5 KİŞİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, minibüs içerisindeki 11 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan AFAD ekipleri, kayıp ihtimaline karşı minibüsün yuvarlandığı yerde arama çalışması yapıyor.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:30
  1. Giresun
  2. Espiye
  3. kaza

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