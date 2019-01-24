Giresun'da evde piknik tüpü patladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir evde piknik tüpü patladı. Alınan bilgiye göre, Gedikkaya Mahallesi Şehit İsa Yüksek Sokak'taki bir evde kullanılan piknik tüpünde gaz kaçağı olduğunu fark eden aile fertleri, durumu itfaiyeye bildirerek evden ayrıldı. Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin eve geldiği sırada ise piknik tüpü patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmadı.

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