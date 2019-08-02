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Giresun’da engelleri kaldıracak proje

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü derneklere yardım programı kapsamında, hibe almaya hak kazanan “Engelli Dostu İşletmeler” projesinin protokol imza töreni Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın katılımıyla yapıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:09
Giresun’da engelleri kaldıracak proje

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü derneklere yardım programı kapsamında, hibe almaya hak kazanan “Engelli Dostu İşletmeler” projesinin protokol imza töreni Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın katılımıyla yapıldı.


Valilik makamında yapılan imza töreninde projenin protokol imzaları Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Tuncer Dervişoğlu tarafından atıldı.


Proje ile hizmet sektöründe yer alan işletmelere iletişim eğitimi verilmesi, işletmelerden engelli bireylerin engelsiz bireyler gibi yararlanabilmesi için farkındalık oluşturulması, ulaşılabilirlik saha araştırması yapılması, engellilere uygun işletmelere “Engelli Dostu İşletme” sertifikası verilmesi, engelli bireyler ve ailelerinin turizm destinasyonlarına ziyaret gerçekleştirmesi, işletmelerde farkındalık sağlamaya yönelik kamu spotu çekimi, engelli ve engelsiz bireylerle engelsiz doğa kampının düzenlenmesi, özel sektör ve kamu çalışanlarına işaret dili eğitimi verilmesi hedefleniyor.


İmza törenine dernek yönetim kurulu üyeleri ile proje paydaşlarından temsilciler katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:09
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