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Giresun'un Bulancak ilçesinde el yapımı patlayıcı bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağında bulunan ve bölgede balık avlamak isteyen vatandaşlar tarafından bırakıldığı tahmin edilen el yapımı patlayıcı bomba uzmanı tarafından imha edildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:21
Giresun'un Bulancak ilçesinde el yapımı patlayıcı bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğuksu köyünde dere yatağında el yapımı patlayıcı olduğu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bilgi verdi.

Ses ve gaz bombası çıktı

Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde patlayıcının el yapımı ses ve gaz bombası olduğu belirlendi. Bomba uzmanı tarafından patlayıcı imha edildi.

İlk incelemelerde terör bağlantısına ulaşılamadığı, patlayıcının bölgede balık avlamak isteyenler vatandaşlar tarafından bırakıldığının tahmin edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:21
  1. Giresun
  2. Bulancak
  3. bomba

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