Giresun’da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sona yaklaşıldı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nin yaklaşık yüzde 90 seviyesinde fiziki olarak tamamlandığını söyledi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda il genelinde yapımı devam eden projeler ile sağlık konusunda yapılan çalışmalara değinen Vali Sarıfakıoğulları, Onkolog sorununun geçici olarak aşıldığını kısa sürede de kalıcı atamanın yapılacağına vurgu yaptı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana vatandaş memnuniyetini göz önünde bulundurduğunu ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, “İlk geldiğimiz günden bu yana özellikle vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya çıkması noktasında kamu kurum ve kuruluşlarına talimatlarımız oldu. Bu çerçevede kamu hastanelerimizden hizmet alan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip onların memnuniyet düzeylerini hem İl Sağlık Müdürlüğü olarak, hem de biz Valilikte oluşturduğumuz bir büro vasıtasıyla ölçtük ve ölçmeye de devam edeceğiz” dedi.

Hedefin daha iyi sağlık hizmeti sunmak olduğunu kaydeden Sarıfakıoğulları, “350 yataklı Eğitim Araştırma Hastanemiz yaklaşık yüzde 90 seviyesinde fiziki olarak tamamlanmış vaziyette. İnşallah Aralık ayı içerisinde teslim alacağız. Öyle düşünüyorum ki Onkoloji binasının yapımıyla beraber Tıp Fakültemize de çok önemli bir alt yapı oluşturacak. Hastalarımızın diğer illere sevki konusu ihtiyaç hasıl olmayacak inşallah. Çünkü çok donanımlı bir hastane burası. Her açıdan donanımlı. Fiziki şartları itibariyle hastanemizi teslim almak üzereyiz. Ben bu noktada emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Asıl olan vatandaşımızın memnuniyet düzeyinin artması. Hepimiz bu amaç için çalışıyoruz.”

Giresun’da yaşanan Onkolog sorununa ilişkinde konuşma yapan Sarıfakıoğulları, “Onkolojiyle ilgili bir problemimiz vardı onu da geçici görevlendirmeyle şuan için çözdük. Kocaeli’nden 3 aylık bir geçici görevlendirme oldu. Ama önümüzdeki ayın başı itibariyle yapılacak olan Bakanlığın kura atamasıyla bir Onkolog ilimize gelecek. Böylelikle tüm branşlarda eksikliklerimiz giderilmiş olacak. Şuanda eksikliği geçici görevle tamamlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından il genelindeki hizmetlere ilişkin sunum yapan İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal, Giresun’da devlet, özel ve üniversite olmak üzere toplamda 376 uzman hekim, 298 pratisyen hekim, 62 diş hekim ve bin 627 ebe, hemşire çalıştığını kaydetti.

Tıbbi Onkoloji bölümünde kemoterapi tedavi hizmetleri hakkında da bilgi veren Bal, şunları söyledi:

“Kemoterapi yatak sayısı 14, aylık 2019 yılı ilk 6 ayı yeni vaka sayısı 561, aylık kemoterapi alan toplam hasta sayısı yeni vaka dahil bin 947, aylık kemoterapi toplam seans sayısı yeni vaka dahil 2 bin 574.”