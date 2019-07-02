Giresun'da denizde kaybolan öğretmenin cesedi bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'da 4 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cesedi bulundu. Espiye ilçesi Gülburnu açıklarında denizde bir erkek cesedi gören balıkçıların ihbarıyla bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, cesedi bota alarak Tirebolu ilçesindeki limana getirdi. Cesedin 4 gün önce Tirebolu ilçesi Beygirkumu Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'ya ait olabileceği ihtimali üzerine Balcı'nın yakınları limana çağrıldı. Gelen kişilerce yapılan teşhis sonucu Balcı'ya ait olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaybolduğu plajdan yaklaşık 15 kilometre uzakta cesedi bulunan Balcı, 4 gün önce arkadaşı Kenan Samet Çilingir ile serinlemek için denize girmişti. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir çevredekilerce kurtarılıp Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılmış, kaybolan Balcı için ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

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