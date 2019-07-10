Giresun'da denizde boğulma Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile kızı kurtarıldı, bir genç kız hayatını kaybetti. Hatice Yaman (38), kızı Kübra Yaman (10) ve yakınları olduğu öğrenilen Sevil Demirkan (16), Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi mevkisindeki taşlık alandan denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişi, çevredekilerin ve polisin yardımıyla karaya çıkarıldı. Kalplerinin durduğu tespit edilen anne ile kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve Kübra Yaman, buradaki müdahaleyle hayata döndürüldü. Özel bir hastaneye kaldırılan Sevil Demirkan ise kurtarılamadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.