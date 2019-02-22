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Giresun’da çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Espiye ilçesinde bir apartmanın 2.

22 Şubat 2019 Cuma 15:05
Giresun’da çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Espiye ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde bir apartmanda M.K.’ye ait daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ise yaralanma ve can kaybını önledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:05
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