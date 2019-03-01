Giresun’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Giresun merkez ile ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak 59 bekçi törenle göreve başladı.

Giresun merkez ve ilçelerinde görev yapacak bekçiler için Giresun Valiliği Konferans salonunda tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 59 çarşı ve mahalle bekçisinin atamalarının gerçekleştiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş “İlimize tahsisi edilen 2018 yılı 1. Dönem110 çarşı mahalle bekçiliği adaylığı için müracaat edilmiştir. Yapılan sınavları kazanan adaylar 6 haftalık eğitimini 22 şubat tarihi itibarıyla tamamlamışlardır. Müdürlüğümüzce verilen oryantasyon eğitimleri sonucu bugün törenini gerçekleştirmişolduğumuz toplan 59 çarşı ve mahalle bekçisinin Giresun İl Emniyet müdürlüğü ve ilçe teşkilatlarındagörevlendirilmesi üzere atamaları yapılmıştır” dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise “Çarşı ve mahalle bekçilerinin büyük kentlerde siteler özel güvenlik görevlileriyle önleyici görevleri gerçekleştiriyorlar. Ancak büyük kamusal alanlarda nüfus etmek adına eksiklikler yaşanıyor. Önleyici devriye hizmetleri görülse de bir yere kadardı. Giresun’da 28 mahallede 110 bin nüfusun yaşadığı 28 mahallenin her noktasına çok daha etkili ve hızlı nüfus edeceğiz. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşa vepolise yardımcı olma noktasında katkılar sunulacaksınız. Apartmanda komşular bir birini tanımıyorsa da siz tanıyacaksınız. Postacının bilemediği sokağı siz bileceksiniz. Vatandaşın güvenliği ve yaşam kalitesini iyileştirmesi açısından siz önemli görev yapacaksınız. Pilot uygulamalar gösteriyor ki suçoranları yüzde 10 civarında azalmıştır biz yüzde yüz azaltacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.