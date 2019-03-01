0553 313 94 23

Giresun’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Giresun merkez ile ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak 59 bekçi törenle göreve başladı.

01 Mart 2019 Cuma 15:53
Giresun’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Giresun merkez ile ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak 59 bekçi törenle göreve başladı.


Giresun merkez ve ilçelerinde görev yapacak bekçiler için Giresun Valiliği Konferans salonunda tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 59 çarşı ve mahalle bekçisinin atamalarının gerçekleştiğini söyledi.


İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş “İlimize tahsisi edilen 2018 yılı 1. Dönem110 çarşı mahalle bekçiliği adaylığı için müracaat edilmiştir. Yapılan sınavları kazanan adaylar 6 haftalık eğitimini 22 şubat tarihi itibarıyla tamamlamışlardır. Müdürlüğümüzce verilen oryantasyon eğitimleri sonucu bugün törenini gerçekleştirmişolduğumuz toplan 59 çarşı ve mahalle bekçisinin Giresun İl Emniyet müdürlüğü ve ilçe teşkilatlarındagörevlendirilmesi üzere atamaları yapılmıştır” dedi.


Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise “Çarşı ve mahalle bekçilerinin büyük kentlerde siteler özel güvenlik görevlileriyle önleyici görevleri gerçekleştiriyorlar. Ancak büyük kamusal alanlarda nüfus etmek adına eksiklikler yaşanıyor. Önleyici devriye hizmetleri görülse de bir yere kadardı. Giresun’da 28 mahallede 110 bin nüfusun yaşadığı 28 mahallenin her noktasına çok daha etkili ve hızlı nüfus edeceğiz. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşa vepolise yardımcı olma noktasında katkılar sunulacaksınız. Apartmanda komşular bir birini tanımıyorsa da siz tanıyacaksınız. Postacının bilemediği sokağı siz bileceksiniz. Vatandaşın güvenliği ve yaşam kalitesini iyileştirmesi açısından siz önemli görev yapacaksınız. Pilot uygulamalar gösteriyor ki suçoranları yüzde 10 civarında azalmıştır biz yüzde yüz azaltacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    1. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    2. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    3. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    5. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    6. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    7. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    8. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    9. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    10. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    11. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    12. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    13. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    14. Toyota Supra yok sattı
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    17. Yıldırım Demirören'in TFF..
    18. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    20. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    21. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    22. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    23. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    24. Yanık nasıl iyileşir?
    25. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    26. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    27. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    28. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    29. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    30. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var