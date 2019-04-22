Giresun'da arazide havan mermisi bulundu
Şebinkarahisar ilçesinde arazide bulunan havan mermisi, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi22 Nisan 2019 Pazartesi 22:01
GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde arazide bulunan havan mermisi etkisiz hale getirildi.
İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Öksürük Tepesi yakınında devriye görevi yürüten polisler, arazide havan silahında kullanılan mermi olduğunu fark etti.
Çevrede güvenlik önlemi alındı, bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı.
Uzman tarafından incelenen mühimmat, fünyeyle patlatdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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