Giresun’da 6 mahallede, 15 saat su kesintisi yaşanacak Giresun Belediyesi yaptığı uyarı ile 6 mahallede 15 saat süre ile su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

Giresun Belediyesi yaptığı uyarı ile 6 mahallede 15 saat süre ile su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

Giresun Belediyesi içme suyu deposuna ait şebeke hattında meydana gelen arızanın bakım ve onarını dolayısıyla 25 Haziran tarihinde su kesintisi olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İçme suyu deposuna ait şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Haziran tarihinde saat 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Teyyaredüzü, Güre, Gaziler, Erikliman, Yalı ve Çıtlakkale mahallelerine su verilemeyecektir” denildi.

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