Giresun’da 42 bayan hafız taç giydi

Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın, “İslâm’ı tanımak, dünyanın en büyük nimetidir” dedi. Aydın, Giresun Müftülüğü’nce 19 Eylül Spor Salonu’nda dün düzenlenen ‘icazet töreni’nde yaptığı konuşmada, İslâm denilince akla Kur’an-ı Kerim’in geldiğini belirtti. Aydın, “Kur’an’ı tanımadan, onu anlamadan, ondan faydalanamayız. Kur’an bize genel çerçeveler sunar. Bu çerçevelerin içini doldurmamız lazım” diye konuştu. Törende, hafız öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve şiirler okunup dualar edildi. Tören, 42 hafızın taç giymesi ve diplomalarının verilmesiyle sona erdi. İcazet törenine Giresun Vali Yardımcısı Osman Demir, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Radi Akyol, Giresun Müftüsü Necati Akkuş, Giresun Emniyet Müdürü Cemal Levent, müftülük personeli ile davetliler katıldı.