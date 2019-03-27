Giresun'da 352 bin 80 seçmen bin 400 sandıkta oy kullanacak

GİRESUN (AA) - Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Giresunlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

- 5 yılda 32 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Giresun'da 352 bin 80 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Giresun'daki seçmen sayısı 32 bin 363 arttı.

Giresun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre attı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 348 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 400 sandık kurulacak.

Giresun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise il merkezi. 97 bin 112 kayıtlı seçmenin bulunduğu Giresun il merkezinde 319 sandık kurulacak. İl merkezinde sonra ikinci sırada 193 sandık ve 51 bin 329 seçmenle Bulancak, üçüncü sırada da 119 sandık ve 27 bin 339 seçmenle Görele geliyor.

22 sandık ve 5 bin 340 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğankent ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Alucra5710 bin 998

Bulancak 19351 bin 329

Çamoluk41 8 bin 110

Çanakçı 26 5 bin 479

Dereli 7217 bin 464

Doğankent 22 5 bin 340

Espiye99 26 bin 55

Eynesil4411 bin 167

Merkez 31997 bin 112

Görele 11927 bin 339

Güce 29 6 bin 422

Keşap7717 bin 562

Piraziz49 12 bin 306

Şebinkarahisar 94 16 bin 638

Tirebolu102 25 bin 313

Yağlıdere57 13 bin 446







