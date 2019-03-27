Giresun'da 352 bin 80 seçmen bin 400 sandıkta oy kullanacak
Giresun'da 352 bin 80 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek- Bin 400 sandığın kurulacağı Giresun'da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak27 Mart 2019 Çarşamba 12:30
GİRESUN (AA) - Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Giresunlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.
- 5 yılda 32 bin yeni seçmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Giresun'da 352 bin 80 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Giresun'daki seçmen sayısı 32 bin 363 arttı.
Giresun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre attı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 348 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 400 sandık kurulacak.
Giresun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise il merkezi. 97 bin 112 kayıtlı seçmenin bulunduğu Giresun il merkezinde 319 sandık kurulacak. İl merkezinde sonra ikinci sırada 193 sandık ve 51 bin 329 seçmenle Bulancak, üçüncü sırada da 119 sandık ve 27 bin 339 seçmenle Görele geliyor.
22 sandık ve 5 bin 340 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğankent ilçesinde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Alucra5710 bin 998
Bulancak 19351 bin 329
Çamoluk41 8 bin 110
Çanakçı 26 5 bin 479
Dereli 7217 bin 464
Doğankent 22 5 bin 340
Espiye99 26 bin 55
Eynesil4411 bin 167
Merkez 31997 bin 112
Görele 11927 bin 339
Güce 29 6 bin 422
Keşap7717 bin 562
Piraziz49 12 bin 306
Şebinkarahisar 94 16 bin 638
Tirebolu102 25 bin 313
Yağlıdere57 13 bin 446
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