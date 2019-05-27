Giresun’da 300 TOKİ dairesinin sahipleri kura ile belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Giresun Merkez Aksu Mahallesi’nde ‘sosyal konut’ uygulaması kapsamında yapılacak olan 300 konutun hak sahiplerini çekilen kura ile belli oldu.

4 bin 453 kişinin başvurduğu kurada 210 adet 2+1 daire 90 adet ise 3+1 daire olmak üzere toplamda 300 daire hak sahiplerini buldu.

19 Eylül Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda çekilen kura ile belli olan hak sahipleri isimleri okunduğu sırada büyük mutluluk yaşadı. Duygusal anlarında yaşandığı kurada ismi çıkmayanlar ise kuranın artık dijital ortamda yapılması gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Eşinin vefatının ardından tek başına yaşadığını belirten Güllü Turhan, “3 aydır bekliyorduk ilk evim olacak eşimde yok, kimsem yok Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

İsmi okunan Ali Aydın, inşallah çıkmayanlara da çıkar temennisinde bulunarak “Cenabı Allah herkese nasip eylesin, 2+1 oldu daha güzel ben istiyorum ki herkesin olsun. Çıkmayanlara ise Allah kolaylık versin. İnşallah ileride yeniden çıkar” ifadelerini kulandı.

Kura çekimi şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.