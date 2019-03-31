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Giresun’da 15 ilçe 8 beldede bin 400 sandıkta oy kullanılıyor

Giresun Valisi Harın Sarıfakıoğulları oy kullanmak için geldiği okulda hiçbir asayiş olayının söz konusu olmadan oy kullanma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

31 Mart 2019 Pazar 15:11
Giresun’da 15 ilçe 8 beldede bin 400 sandıkta oy kullanılıyor

Giresun Valisi Harın Sarıfakıoğulları oy kullanmak için geldiği okulda hiçbir asayiş olayının söz konusu olmadan oy kullanma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.


Vali Harun SarıfakıoğullarıKale Mahallesi Cumuriyet Ortakokulun’da oy kullandı. Cumhuriyet Ortaokulu’nda 1160 nolu sandıkta oyunu kullanan Vali Harın Sarıfakıoğulları gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Giresun il genelinde bin 400 sandıkta oy kullanıldığını açıklayan Vali Sarıfakıoğulları “Bütün Giresunumuza, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Giresun genelinde hem il merkezi, 15 ilçe, 8 belde ve 551 köyümüzde Mahalli İdareler Seçimlerimiz davam ediyor. Her hangi bir asayiş olayımız da söz konusu değil.Toplambin 400 sandıkta vatandaşımız güven ve huzur içinde oylarını kullanıyorlar. İnşallah neticeler vatanımıza, milletimize ve Giresun’umuza hayırlı uğurlu olur” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:11
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