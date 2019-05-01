0553 313 94 23

Giresun’da 1 Mayıs kutlaması

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun’da da coşkuyla kutlandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
Giresun’da 1 Mayıs kutlaması

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun’da da coşkuyla kutlandı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Debboy Mevkiinden Osman Ağa Meydanı’na yürüyüş düzenledi.


Katılımcıların sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek meydana alındı. Davul, zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı KESK Giresun Şubesi Dönem Sözcüsü Ergün Önal’ın yaptığı konuşma ile sona erdi. Önal, yaptığı konuşmada, “İnsani yaşam koşulları ve çalışma koşulları ortadan kaldırılmış, bu ülkede çalışan işçi öldürülüyor, eğitimciler öldürülüyor, sağlıkçılar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, Rabia Naz’larımız öldürülüyor, çocuklar tacize, tecavüze uğruyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arguvan’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    1. Arguvan’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    2. Salihli Belediyesi çalışan işçileri..
    3. Torbalı Beledi̇yesinin borcu 170 milyon
    4. Avrupa Ligi yarı final heyecanıyla..
    5. Gazze'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    6. Milli Mücadele Konferansı’nın son..
    7. SAHA İstanbul öncülüğünde iş birliği..
    8. Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    9. Kalın, Jeffrey ile görüştü
    10. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    11. MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri
    12. Jeffrey-Kalın görüşmesi
    13. Giresun’da 1 Mayıs kutlaması
    14. Bakırköy miting alanındaki kutlamalar..
    15. Aşırı mezhepçi Birgün yine rezil oldu!
    16. Yasa dışı balık sevkiyatına bin 635 TL..
    17. Diyarbakır'da PKK'lı 2 kadın terörist..
    18. Kalın-Jeffrey görüşmesinde,..
    19. Eskişehir’de 1 Mayıs kutlamaları
    20. BBP Lideri Destici'den Ramazan pidesi..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...