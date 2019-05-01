Giresun’da 1 Mayıs kutlaması Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun’da da coşkuyla kutlandı.

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun’da da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Debboy Mevkiinden Osman Ağa Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

Katılımcıların sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek meydana alındı. Davul, zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı KESK Giresun Şubesi Dönem Sözcüsü Ergün Önal’ın yaptığı konuşma ile sona erdi. Önal, yaptığı konuşmada, “İnsani yaşam koşulları ve çalışma koşulları ortadan kaldırılmış, bu ülkede çalışan işçi öldürülüyor, eğitimciler öldürülüyor, sağlıkçılar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, Rabia Naz’larımız öldürülüyor, çocuklar tacize, tecavüze uğruyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.