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Gündem Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Gündem

Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun'un Dereli, Espiye ve Tirebolu ilçeleri ile Ankara'nın Bala ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 08:38:00 -
Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22-23 Ağustos 2020'de Giresun'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan afetleri nedeniyle zarar gören hak sahipleri için ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyü, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyü ve Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki bazı taşınmazlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bala ilçesinde acele kamulaştırılma kararı

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı özel mülkiyete konu taşınmazların da imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

 

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