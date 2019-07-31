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Giresun Valisi Sarıfakıoğulları’ndan fındık hasadı öncesi uyarı..

Giresun ValisiHarun Sarıfakıoğulları, merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla bir toplantı yaparak mevsimlik tarım işçileri ve kaçak yapılarla ilgili uyarılarda bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
Giresun Valisi Sarıfakıoğulları’ndan fındık hasadı öncesi uyarı..

Giresun ValisiHarun Sarıfakıoğulları, merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla bir toplantı yaparak mevsimlik tarım işçileri ve kaçak yapılarla ilgili uyarılarda bulundu.


Fındık hasadı sezonunun başlaması nedeniyle Giresun’a gelecek fındık işçilerinin kimlik bilgilerinin ilgili mercilere bildirilmesi konusundamuhtarları uyaran Vali Sarıfakıoğulları, “Fındık toplama sezonu önümüzdeki hafta başlıyor. Sezonun hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum.Fındık hasadı döneminde yaklaşık 5 bin geçici tarım işçisinin ilimize geleceğini tahmin ediyoruz.Geçtiğimiz yılda da bu sayı yaklaşık bu kadardı.Gelenlerin 5 ’de 1’i geçici barınma yerlerinde ikamet etmişti. Sizden ricamız çiftçilerimizi uyararak gelecek işçilerin kimlik bilgilerini ilgili yerlere bildirmeniz. Hırsız, teröre meyilli, uyuşturucu taciri de ilimize gelebilir. Bu nedenle kimin gelip kimin gelmediğini bilmemiz gerekir. Bunu dasizler bize bildirmelisiniz. Bu konuda kolluk birimlerimizle istişare içinde olacağız ” dedi.



“Yaylalarda, meralarda yapılan kaçak yapılar yıkılır”


Yaylaların temizliği, kaçak yapılaşma konusunda da uyarılarda bulunan Vali Sarıfakıoğulları, “Vatandaşlarımız yaylalarda kaçak yapılaşmaya itibar etmesin. Bu hususta vatandaşımızı uyarıyoruz. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yaylalarda, meralarda yapılan kaçak yapılar yıkılır. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bu çerçevede 500’e yakın yapıyı yıktık. Tespitlerimiz ve yıkımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
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