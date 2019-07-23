Giresun Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Giresun Valiliği’nin adı kullanılarak yapıldığı ileri sürülen dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu.

Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı kişi ya da kişilerin çeşitli şirket, kuruluş veya işadamlarını telefonla arayarak, kendisini Giresun Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp ’İlimizdeki hasta, engelli, yardıma muhtaç kişilere yardım topluyoruz, Valiliğimizce başlatılan tekerlekli sandalye, akülü araba kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz’ şeklinde yardım adı altında para talep edildiği bilgisi alınmıştır.

Vatandaşlarımızın bu tür ihtiyaçları, başvuru yapmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmakta olup, Valiliğimizde görev yapan hiç bir vali yardımcımızın, il müdürümüzün, şube müdürlerimizin veya diğer Valiliğimiz çalışanlarının böyle bir yardım talebinde bulunması söz konusu değildir” denildi.

Telefon dolandırıcılarına yönelik alınan ihbarlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de verilen açıklamada, “Sık sık kamuoyuna da yansımakta olan bu türde telefonla dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve teşebbüsünde bulunan şahıs ya da şahısların yakalanması için alınan duyum ve ihbarlar kolluk kuvvetlerimiz tarafından derhal işleme alınarak, gerekli çalışmalar başlatılmaktadır. Vatandaşlarımızın da bu şekilde veya benzer yollarla gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için öncelikle bu gibi taleplere itibar etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde ise derhal 155 polis veya 156 jandarma ihbar hattını arayarak haber vermeleri, hem kendilerinin mağdur olmalarını önleyecektir hem de telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.