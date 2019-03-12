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Giresun Üniversitesi’nde Teknopark tanıtımı yapıldı

Giresun Üniversitesi tarafından kurulan Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Teknopark) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 16:51
Giresun Üniversitesi’nde Teknopark tanıtımı yapıldı

Giresun Üniversitesi tarafından kurulan Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Teknopark) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

 

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Güre Yerleşmesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışına Giresun Milletvekili Kadir Aydın, üniversitenin akademik ve idari personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

 

Düzenlenen toplantıda Teknopark’ın Giresun’un sanayi gelişimine ve istihdamına önemli katkılar sunacağını ifade eden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun “Giresun Teknoloji Geliştirme bölgesi yani Teknokent kuruluş çalışmalarını büyük bir özveri ve gayret ile sürdürmekteydik. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ve ilgili kurumlarla yaptığımız uzun ve yorucu çalışmalar sonucunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanımız imzasıyla Giresun Teknoloji Geliştirme bölgesinin, Giresun 2. OSB içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulduğunu büyük bir gurur ile tekrar açıklamak isterim. Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hizmet verecek olan Teknoloji Geliştirme Bölgemizin, milli sanayi çalışmalarımızda ilimize, bölgemize ve ülkemize büyük hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizin milli sanayi hamlesinin, önemli unsurlarından biri olan Teknoloji Geliştirme Bölgesinde oluşturulacak ARGE alanları, ARGE ofisleri ve kuluçka alanları sayesinde ilimizde ve bölgemizde ARGE çalışmaları yapan veya yapmak için fırsat kollayan şirketler, genç girişimciler, öğrenciler ve akademisyenler teknoloji geliştirme bölgemizden faydalanabilecek ve ARGE niteliğinde çalışmalar yapabilecektir. Teknokentler içerisinde yer alacak şirket ve girişimciler birçok vergi muafiyetinden faydalanabilecek ve böylelikle girişimcilerimize birçok kolaylıklar sağlanacaktır” dedi.

 

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise yaptığı konuşmada “Yaklaşık 50 hektarlık alan üzerinde şu an 7 fabrikamız faal, 6 fabrikamız inşaat halinde ve yaklaşık 54 fabrikaya hizmet edecek bir mekânsal alanımız var. Bunların bir tanesinde yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerindedir. Bu araziyi; Değerli Rektörümüz, Giresun ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızın da arzu ve istekleriyle üniversitemize verdik ve inşallah teknopark sıfatıyla orada inovasyon üreteceğiz. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesine doneler hazırlayacağız ve sanayicimizin bizden ısrarla talep ettiği sanayici üniversite işbirliğini pekiştireceğiz.İlk geldiğimiz günde bu yana bir üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Böylelikle inovasyona dayalı çalışmaların içerisinde daha fazla yer almak isteyen sanayicimize de yol açmış olacağız. Bu işi sizlerle, akademisyenlerimizle, üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimizle, mühendislerimizle, genç beyinlerimizle teknoparkta istihdam alanları oluşturacağız. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız ve memleketimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:51
  1. Giresun
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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