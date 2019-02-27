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Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu”

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu”

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Hocalı Katliamı’na sesiz kalan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in, Türk Milletini Ermeniler’e 1915 yılında soykırım yapmakla suçladığını söyledi.


Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “III. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu” düzenlendi. Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un yanı sıra, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kâmil Aydın, Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Yakub Mahmudov, JandarmaBölge Komutan Vekili Alb. Sedat Sarıkaya, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhalûk Mehmet Çay, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan milli marşlarının çalınmasıyla başlayan ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasıylabaşlayan sempozyumumda konuşan Giresun ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Hocalı Katliamına sesiz kalanların,Türk Milletini Ermenilere soykırım yapmakla suçladığını ifade etti.


Rektör Prof. Dr. Coşkun “Bu katliam, Türk Milleti’nin mensubuyum diyenlere karşı yapılmıştır. Aradan geçen 27 yıl içerisinde dünyanın bu olay karşısında sessiz kalmaya devam etmesi de üzerinde durulması gereken vahim bir gerçektir. Ne yazık ki Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafgir ve tutucu bir tutum sergileyerek Hocalı Soykırımına sessiz kalırken, Türk Milleti’ni Ermeniler’e soykırım yapmakla suçlamaktadır. Yakın zamanda modern dünyanın Mısır’daki idamlara, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ve Venezuala’daki seçilmiş Devlet Başkanının antidemokratik yollarla devrilmeye çalışılmasına karşı ortaya koyduğu yaklaşım, Batının demokrasi ve insan hakları söylemlerinin ne kadar samimi olduğunu da ortaya koymaktadır" dedi.


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan’a defalarca"gelin tüm taraflar arşivlerini açsın” ve "konuyu tarihçilere bırakalım" çağrılarına rağmen, ne Ermeniler ne de dünyanın kalan kısmı buna yanaşmamıştır" diyen Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler Anadolu’da ve tarihi Azerbaycan topraklarında, Karabağ’da katliamlar yapmıştır. 26 Şubat 1992’de Ermenistan’ın şimdiki yöneticilerinin bizzat komutanlığı altında Hocalı’da soykırım yapılmıştır. Yirminci yüzyılın son vahşetlerinden biri olan Hocalı Katliamı’nı unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırmak istiyoruz.”


Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise Azerbaycan halkının 20. Yüzyılın en acı olaylarından birini yaşadığını belirterek, yakın zamanda yaptığı Azerbaycan ziyaretiyle bu acıya yakından tanıklık ettiğini söyledi.


Protokol konuşmalarının ardından alanlarında uzman akademisyenlerin, Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası ana başlığı altında hazırladıkları araştırmalar ve Hocalı Soykırımını anlatan belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
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