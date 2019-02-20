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Giresun turizmi macera parkıyla heyecan yaşatacak

Giresun’un en önemli turizm alanlarından olan Kale, Mavigöl ve Kümbet yaylalarına macera parkı kurulması için çalışma başlatıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:06
Giresun turizmi macera parkıyla heyecan yaşatacak

Giresun’un en önemli turizm alanlarından olan Kale, Mavigöl ve Kümbet yaylalarına macera parkı kurulması için çalışma başlatıldı. Giresun, doğa ve kültür turizminin yanı sıra adrenalin bağımlısı macera arayanların da tercih ettiği yerler arasında yer alması amaçlanıyor.


Türkiye’de ilk defa macera parkı ihracatında bulunan firmanın sahibi Furkan Budak, Karadeniz’in macera parkı için uygun olduğunu ifade ederek Giresun’da bu doğrultuda ön çalışmalar yaptığını söyledi.


Özellikle Giresun Kalesi, Mavigöl ve Kümbet yaylasında bir yatırım yapmayı düşündüğünü ifade eden Budak; “Macera parkı giderek artan bir sektör. Hem pazar payı hem de sektördeki yatırımcılar artmaktadır. Macera parkı yapmak için en uygun alanlar doğanın güzel olduğu yerler tercih edilir. Bu anlamdaKaradeniz bir cazibe merkezi diyebiliriz. ÖzellikleGiresun’da farklı zamanlarda yaptığımız incelemede Giresun Kalesi, Mavigöl gibi yerlerin çok uygun olduğunu gördük. Buralara yatırım planımız bulunmaktadır fakat şu aşamada yatırım planlaması beklemededir” dedi.


Giresun’a gelen turistlerin nasıl daha fazla eğlenceli zaman geçirebilirler vebiraz daha fazla kalmaları sağlanabilirin araştırmalarını sürdürdüklerini ifade edene Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, “Giresun turizmi her geçen yıl hedef büyüterek ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Ancak biz Giresun’a gelen turistlerin daha fazla eğlenceli zaman geçirmeleri ve daha fazla Giresun’da kalmaları içinarayışlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda katıldığımız Macera parkları üreticilerinin yer aldığı fuara katıldık. Burada yaptığımız görüşmeler sonucundaGiresun’a macera parkı yapmayı amaçlayan yatırımcıları çekmeye çalıştık.” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:06
  1. doğa
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