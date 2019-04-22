GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Giresun çok daha fazla güçlü olacaksa, gurbetteki Giresunluların gücü, potansiyeli ile Giresun'da yaşayan hemşehrilerimizin gücünü birleştirip buradan toplam olarak ortaya bir şey koyarsak, o zaman biz çok daha güçlü bir vilayet olabiliriz." dedi.

Öztürk, Kocaeli Giresun ve İş Adamları Bürokratlar Derneği, Ziraat Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Avrasya Gazeteciler Derneğince düzenlenen "Giresun Tarihi ve Fındığın Önemi Paneli"nde yaptığı konuşmada, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Giresun ve fındığın tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çeken Öztürk, "Bu çalışmaları ortaya koyarak, bunların belgeselleri yapılmalı, kitapları yazılmalı, filmi çekilmeli, romanları olmalı. Bütün bunlar aslında bizim bu şehirle ilgili kimliğimiz gibi. Bunlar ortaya konularak gelecek kuşaklara aidiyet bilincini yerleştirmek önemli." ifadesini kullandı.

Öztürk, gurbette yaşayanlar ile Giresun'da ikamet edenler arasında oluşturulacak ve güçlendirilecek birlikteliğin Giresun'un daha da güçlü bir vilayet haline gelmesini sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Giresun meselesini, Giresunluluk bilinci olarak ifade etmek isterim. Giresun sadece Giresun'dan ibaret değil. Giresun'da yaşayandan çok daha fazla Giresunlu hemşehrimiz gurbette var. Giresun çok daha fazla güçlü olacaksa gurbetteki Giresunluların gücü, potansiyeli ile Giresun'da yaşayan hemşehrilerimizin gücünü birleştirip buradan toplam olarak ortaya bir şey koyarsak, o zaman biz çok daha güçlü bir vilayet olabiliriz."

Giresunluların, Giresun bilincinin mermer, granit gibi olması gerektiği dile getiren Öztürk, "Bizim hemşehrilerimizin ilçesiyle değil, kendisini 'Ben Giresunluyum' diyerek ifade etmesi lazım. Ben buna inanıyorum. Siyasi görüşümüz de farklı olabilir ama asıl önemli olan memleketin o ortak meselelerinde birleşip o Giresun bilincine sahip olmak lazım. Bu da bir günde olacak iş, mesele değil. Sosyal mesele." diye konuştu.

- "Kapı kapı dolaşacak, sıkmadık el bırakmayacağız"

Kocaeli Giresun ve İş Adamları Bürokratlar Derneği Başkanı Kemal Tokmak ise yöresel kültürü gurbette yaşadıkları şehirlerde devam ettirdiklerini söyledi.

Kocaeli'nde yaşayanlar ile Giresun'un bağlantısının istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Tokmak, "Biz bir yerden başlamak gerektiğini düşündük. Dedik, 'Giresun'a bir gidelim, Giresun'u hareketlendirelim.' Kapı kapı dolaşacak, sıkmadık el bırakmayacağız. Giresun ile Kocaeli'nin iletişimini, ilişkisini bölge insanının kullanımına sunmak için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Araştırmacı ve Yazar İsmail Kahraman da Giresun'un 1397 yılında Hacıemiroğulları Beyliği tarafından Türk yurdu olarak fethedildiğini söyledi.

Kahraman, bölgenin Trabzon'dan 64 yıl önce Türk yurdu haline geldiğini belirtilerek, "Giresun Kalesi 622 yıl önce ebedi Türk yurdu olmak üzere fethedilir. Giresun bu tarihten sonra hiç işgal yüzü görmemiştir. 622 yıl önce fethedilen Giresun'un fethini burada bir nebze de olsa gündeme getireceğiz." dedi.

Panel sonunda Kocaeli Giresun ve İş Adamları Bürokratlar Derneği Başkanı Tokmak, Milletvekili Öztürk'e Avrasya Gazeteciler Derneğince hazırlanan Giresunlu 42. ve 47. Gönüllü Alaylarının da katıldığı "Sakarya Meydan Muharebesi-Şehitlere Vefa" adlı kitabı hediye etti.

Panelde, çekimleri devam eden Çepniler ile ilgili belgeselin tanıtımı da yapıldı.

Giresun Ziraat Odası Konferans Salonu'ndaki panele, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gemici, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Ankara Giresunlular Platformu Başkanı Ahmet Temur, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kocaeli Giresun ve İş Adamları Bürokratlar Derneği üyeleri ve panele katılanlar, milli mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa'nın Giresun Kalesi'ndeki mezarı ile şehitliği de ziyaret etti.























