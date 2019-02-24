Giresun-Sivas karayolunda trafik kazası: 7 yaralı Giresun-Sivas karayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun-Sivas karayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas’ın Suşehir ilçesi istikametinden Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi istikametine seyir halindeki 28 KA 312 plakalı kamyonet sürücüsü Salim Koç’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Salim Koç yönetimindeki kamyonet kaza sonrası yan yattı. Kaza sonrası sürücü ile birlikte araçta bulunan Semanur Koç Osman Koç, Atike Koç, Esila Eylül Şeker, Şengül Şeker ve İkra Şeker yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar 112 ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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