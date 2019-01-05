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Giresun merkezli silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu

Gözaltına alınan 22 kişiden 5'i tutuklandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:46
Giresun merkezli silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 4 ilde silah kaçaklığı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı belirlenenlerin yakalanması amacıyla Giresun, Ankara, Bursa ve Ordu'da belirlenen 22 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 22'si gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 18 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, bir kumanda şeklinde suikast silahı, bir kuru sıkı tabanca, 34 tabanca ve tüfek şarjörü, 600 tabanca ve tüfek fişeği, 100 G-3 piyade tüfeği fişeği ile tabanca ve tüfek parçaları ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden de 5'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:46
  1. Giresun
  2. operasyon
  3. Silah kaçakçılığı

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