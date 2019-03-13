0553 313 94 23

Giresun merkezli fuhuş operasyonu

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı

13 Mart 2019 Çarşamba 12:29
Giresun merkezli fuhuş operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "fuhşa teşvik edilmesi, aracılıkta bulunulması, fuhuş yapılmasının kolaylaştırılması, fuhuş amacıyla yer temin edilmesi" suçları kapsamında 3 aydır sürdürülen takip sonucu Giresun, Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan T.B, A.Ş, B.Y, Ç.A, C.K, B.G, A.D, A.Y, N.S.Y. ve F.Y. söz konusu adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:29
  1. fuhuş operasyonu
  2. Giresun merkezli
  3. Ordu
  4. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy'de anaokulunda yangın
    1. Kadıköy'de anaokulunda yangın
    2. Okullar arası satranç turnuvası..
    3. Tekrarlayan baş ağrısına dikkat
    4. Liselilerden örnek davranış
    5. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için..
    6. Dülgeroğlu : "Portakal bahçelerini..
    7. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    8. 19 bin 19 fidanla ’100. Yıl Kurtuluş..
    9. Havacılık dünyasında Boeing depremi
    10. Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi..
    11. İnönü’de imar sorunu çözülüyor
    12. Terör kurbanlarına duygu dolu anma
    13. Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3..
    14. "Soros Arnavutluk'u sömürüyor"
    15. Norwegian Air'den Boeing'e "B737..
    16. KATSO’da ücretsiz dış ticaret ve..
    17. İzmir’de göçük alanında arama kurtarma..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail..
    19. Tarihi caminin restorasyonu bitti
    20. Mahzuni Şerif’i anlatan oyun Kartal’da..
    21. Samsun’da 5 inşaattan hırsızlık..
    22. Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde..
    23. AB ile dört yıl sonra ilk temas
    24. Düğün masrafları için hırsızlık yapan..
    25. Metruk ev korkutuyor
    26. Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı
    27. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek..
    28. Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde..
    29. Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede
    30. Polatlı Emniyeti’nden ’Güvenlik..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!