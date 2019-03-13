Giresun merkezli fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "fuhşa teşvik edilmesi, aracılıkta bulunulması, fuhuş yapılmasının kolaylaştırılması, fuhuş amacıyla yer temin edilmesi" suçları kapsamında 3 aydır sürdürülen takip sonucu Giresun, Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan T.B, A.Ş, B.Y, Ç.A, C.K, B.G, A.D, A.Y, N.S.Y. ve F.Y. söz konusu adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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