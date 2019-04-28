Giresun Kültür Evi Açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Giresunlular Kültür Evi, görkemli bir açılışla hizmete girdi.

Farklı siyasi partiler ve farklı kültürlerin de bir araya geldiği açılış programı, gördüğü ilgiyle de dikkat çekti.

Arsası Gemlik Belediyesi tarafından karşılanan Gemlik Giresunlular Kültür Evinin finansmanı İMECE usulüyle toplandı, mimari projeler ve çeşitli çalışmalar da, Gemlik Giresunlular Derneği üyeleri tarafından yapıldı.

Programa Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, önceki dönem Belediye Başkanı Refik Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, STK, dernek ve kurum müdürleri, spor kulüplerinin yöneticileri ve çok sayıda Gemlik’te yaşayan Giresunlu katıldı.

Kültür Dernekçiliğinin Zamanı Geldi

Programda açılış konuşmasını yapan Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Halil Ataş, "İstanbul ve Giresun’dan gelen misafirlerimiz var. STK’ların devlet içinde görevi demokrasiyi pekiştirmektir. Şu anda aramızda olan ve olmayanlara teşekkür ediyoruz. 30 yıllık sürede dernek bayrağımızı aldık. Kültür Dernekçiliğinin zamanı gelmişti. Önceki dönem Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimizin desteği ile bu modele başladık.

Finansmanı tamamen bize ve hemşehrilerimize ait olan bir bina kazandık. Burada temel amacınız kahve kültüründen toplumumuzu bir nebze olsa da uzaklaştırmak amacıyla yola çıktık. Kadınlarımız ve çocuklarımız da, kültürel etkinlikler yapabilmeli. Kültür Derneğimiz, bunun için en önemli yolu açacaktır. Dernek binamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Ardından söz alan Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, kültürel derneklerin doğru amaçla hizmet vermelerinin önemli olduğuna vurgu yaparak, Gemlik Giresunlular Derneğine yeni binalarının hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol ve Gemlik Giresunlular Derneği yönetimi tarafından kesildi.