Giresun Kalesi’ne teleferik ile çıkılacak

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, daha önce açıklamış olduğu teleferik projesinin detaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Giresun’a teleferik projesini yapacak olan firma yetkililerinin de yer aldığı toplantıya CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İl Başkanı Fikri Bilge, partililer ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri katıldı.

Yaklaşık maliyetinin 5 milyon Euro olacak projenin 2 yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanacağını anlatan Belediye Başkanı Kerim Aksu, finasman kredisinin de sağlandığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Teleferik projesiyle Giresun’un bir hayalinin daha gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Aksu “Teleferik Giresun’un yıllardır üzerinde konuştuğu, tartıştığı bir projeydi. Biz de bu proje ile ilgili uzun zamandır fizibilite çalışmalarını sürdürmekteydik ve nihayettamamladık. Giresun Belediyesi’nin kasasından para çıkmadan bu proje hayata geçirilecektir. Yaklaşık 5 milyon Euro’luk finansmanı 2 yıl geri ödemesiz 7 yıllık bir kredi imkanı sağlanmıştır. Kaldı ki teleferik hayata geçirilmesi halinde 4-5 yıl gibi bir süre içerisinde de kendini amorti etmesi öngörülmektedir. Gemilerçekeği’ndeki sahil dolgu alanından Giresun kalesine yapılacak olan teleferik projesinin istasyonları, direk yerleri belirlenmiş durumdadır. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda olması planlanan teleferiğin saatte bin kişi kapasiteli olarak ayarlanmış olsa da ilk etapta ilk 400 veya 500 kişi taşıması uygun görülmektedir. Seyahat süresi ise 4 ila 6 dakika arasında ayarlanabilecektir. Çinliler ile yaptığımız bu ilk çalışma olsa da ilerleyen zaman içerisinde raylı toplu taşıma sistemi projelerimiz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Teknik yönleriyle ilgili bilgi veren Teleferik Projesi’nin yapımını üstlenen firma yetkilisi Yurthan Gönül ise Ordu Teleferik Projesi başta olmak üzere bir çok projeyi gerçekleştiren firma olduklarını söyledi.