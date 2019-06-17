Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Giresun için kuvvetli yağış uyarısı17 Haziran 2019 Pazartesi 22:04
ANKARA (AA) - Giresun'un batı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Giresun'un Piraziz ve Bulancak ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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