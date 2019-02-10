Giresunspor'da hedef galibiyet

Giresunspor basın sözcüsü Ferhat Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu maç öncesi teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaşarak yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Yeşil Beyazlı Karadeniz takımının Kılıç döneminde ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacağını ifade eden Karademir, karşılaşmayı kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktardı.

Karademir, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Ligde bulunduğumuz konum nedeniyle kazanmaktan başka çaremiz yok. Hedefimiz Ümraniyespor karşısında 3 puan elde ederek ligde çıkışa geçmek ve alt sıralardan uzaklaşmak." diye konuştu.

"Giresun halkı bizleri yalnız bırakmasın"

Taraftarlara Ümraniyespor maçı için destek çağrısında bulan Karademir, şunları kaydetti:

"Giresun halkı hayati önem taşıyan bu maçta bizleri yalnız bırakmasın. Taraftarımızın vereceği destekle Ümraniyespor engelini daha kolay aşacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle taraftarımızı tribünlere davet ediyor ve takımlarını desteklemelerini istiyoruz."