0553 313 94 23

Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına kurşun isabet etmesi

28 Aralık 2018 Cuma 21:22
Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına kurşun isabet etmesi

GİRESUN (AA) - Giresun'da hava ateş açtığı silahtan çıkan kurşunların İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve emniyet lojmanına isabet ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yakınında dün gece bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya 5 el ateş açıldı.

Olayın ardından yapılan araştırmada, ateş sonucu Emniyet Müdürlüğündeki İstihbarat Şube Müdürlüğünün bulunduğu katın duvarına iki, yakındaki emniyet lojmanı duvarına da bir mermi isabet ettiği belirlendi.

MOBESE kameralarının incelemesiyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılan zanlı B.A. polislerce kent merkezinde gözaltına alındı.

Çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan B.A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılığa ifade verip sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:22
  1. Giresun Emniyet Müdürlüğü
  2. havaya ateş
  3. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Hacı adayları nefeslerini tuttu! Saat..
    3. Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 2..
    4. Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına..
    5. Kemalistleri sömüren Yılmaz Özdil..
    6. Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu..
    8. BM'nin Hudeyde ateşkes komitesinin..
    9. Belediye başkanı haftada iki gün..
    10. TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra..
    11. Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    12. Yeni Akit'ten Aile Bakanlığı’na çok..
    13. Teröristbaşı Münbiç mutabakatını..
    14. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
    15. "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon..
    16. Vali Şahin'den kimsesizler oteline..
    17. AK Partili başkan istifa etti
    18. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    19. Elazığ'da zincirleme trafik kazaları:..
    20. KKTC'deki darbe girişimi davasında 3..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"