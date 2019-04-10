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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Şaban Vatan" açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı:- "(Şaban Vatan'ın gözlem altına alınması kararı) Bu karar, aralarında Şaban Vatan'ın öz kardeşinin de bulunduğu şikayetçilerin başvurusu üzerine başlatılan dört ayrı soruşturmada uygulanması zorunlu bir hukuki prosedüre dayanmaktadır"- "Şaban Vatan hakkında yürütülen işlemin, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili devam eden diğer soruşturmayla bir ilgisi bulunmadığı gibi bu soruşturma açısından olumlu veya olumsuz herhangi bir etki ve sonuç doğurması da söz konusu değildir"

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:39
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Şaban Vatan" açıklaması

GİRESUN (AA) - Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Şaban Vatan hakkında verilen "gözlem altına alınma" kararının, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği, bütün iddia ve ihtimallerin araştırıldığı belirtildi.

Baba Vatan hakkında verilen "gözlem altına alınma" kararının bu soruşturmayla ilgisi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karar, aralarında Şaban Vatan'ın öz kardeşinin de bulunduğu şikayetçilerin başvurusu üzerine başlatılan dört ayrı soruşturmada uygulanması zorunlu bir hukuki prosedüre dayanmaktadır. Kardeşinin Şaban Vatan hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığına tehdit suçundan yaptığı şikayet başvurusunda, adı geçenin süregelen psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilmiş, hastane kayıtlarında yapılan araştırmayla iddialarının doğruluğu teyit edilmiştir. Bu tespit karşısında ilgilinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi kanuni bir zorunluluğa dayanmaktadır."

Açıklamada, ilgilinin cezai ehliyetinin tespiti amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına Görele Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verildiği vurgulanarak, "Bu karara ilgilinin müdafi tarafından itiraz edilmiştir. İtirazın Giresun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek reddedilmesi üzerine karar kesinleşmiştir. Mahkeme kararında açıkça belirtildiği üzere gözlem altında bulundurulma süresi en çok üç haftadır." ifadesine yer verildi.

Şaban Vatan hakkında düzenlenecek adli rapora göre hakkındaki soruşturmalarda bir karar verileceği belirtilen açıklamada, "Şaban Vatan hakkında yürütülen işlemin Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili devam eden diğer soruşturmayla bir ilgisi bulunmadığı gibi bu soruşturma açısından olumlu veya olumsuz herhangi bir etki ve sonuç doğurması da söz konusu değildir." denildi.


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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:39
  1. Baba Şaban Vatan
  2. Giresun Cumhuriyet Başavcılığı

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