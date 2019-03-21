0553 313 94 23

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Rabia Naz" açıklaması

Başsavcılık, baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı

21 Mart 2019 Perşembe 18:16
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Rabia Naz" açıklaması

GİRESUN (AA) - Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı yönünde bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada iddialar yer aldığı belirtildi.

Bu tür haberlerin doğru olup olmadığı araştırılmadan yanlış ve maksatlı olarak kamuoyuna sunulmasının yargıyı da zan altında bıraktığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baba Şaban Vatan hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır ancak bazı yakın akrabaları tarafından Şaban Vatan'ın psikiyatrik sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlar olmuş olup, bu müracaatlar kapsamında yapılan araştırmada, Şaban Vatan'ın müteaddit defalar psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş, psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda ilgili kişi Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk edilmiş olup, hekim tavsiyesine, oluşacak delillere göre Görele Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa edip, vicdani kanaate dayalı kararını verecektir."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:16
  1. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Rabia Naz Vatan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası
    1. 100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye..
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. Bakan Pakdemirli Adıyaman Belediyesini..
    4. Borsa günü yatay tamamladı
    5. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama..
    6. Mehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile..
    7. Kore Büyükelçisi Hongghi Choi’den Vali..
    8. "İcradan ucuza otomobil" vaadiyle..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (3)
    10. Malatya Ticaret Borsası
    11. "HDP denilen parti PKK'nın siyasi..
    12. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından..
    13. Akşehir’de AK Parti..
    14. Suluova’da ’İstihdam Seferberliği Yeni..
    15. Atiker Konyaspor, Başakşehir..
    16. Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turu..
    17. Menteşe Yeni Otogar yolu, imar..
    18. ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ beğenildi
    19. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    20. Down sendromlular farkındalık için..
    21. Nazilli’de Nevruz Bayramı coşkuyla..
    22. Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8..
    23. Başkan Özgökçe’den ‘Nevruz Bayramı’..
    24. Başkan Yılmaz, din adamları ile buluştu
    25. Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e..
    26. Öğrencilere muhtarlığı anlattı
    27. "Cumhur İttifakı'nın başarısı için..
    28. 20 bin öğretmen! Branş dağılımı yapıldı
    29. Rektörü Çomaklı’nın 21 Mart Down..
    30. Derya Nur güreşte Türkiye şampiyonu
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!