Giresun bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi
Bulancak Espiye Görele Keşap bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı için camilere, mescitlere akın edecek olanlar "Bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Giresun'da bayram namazı kaçta kılınacak? Giresun merkez ilçelerde bayram namazı saat kaçta:
Bayram namazı vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Giresun’da bayram namazı saat kaçta?
Giresun bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Alucra bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Alucra'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Bulancak bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Bulancak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.57'de kılınacak.
Çamoluk bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Çamoluk'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Çanakçı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Çanakçı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.54'te kılınacak.
Dereli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Dereli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.57'de kılınacak.
Doğankent bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Doğankent'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.55'te kılınacak.
Espiye bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Espiye'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 05.55'te kılınacak.
Eynesil bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Eynesil'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Görele bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Görele'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.54'te kılınacak.
Güce bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Güce'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.55'te kılınacak.
Keşap bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Keşap'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Piraziz bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Piraziz'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.58'de kılınacak.
Şebinkarahisar bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Şebinkarahisar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.57'de kılınacak.
Tirebolu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Tirebolu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.55'te kılınacak.
Yağlıdere bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Giresun Yağlıdere'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.