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Girdikleri evlerden 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden yaklaşık 100 bin TL’lik elektronik cihaz, ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Haziran 2019 Pazar 21:00
Girdikleri evlerden 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden yaklaşık 100 bin TL’lik elektronik cihaz, ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran tarihinde hırsızlar İzmit ilçesi Orhan Mahallesi ve Gündoğdu Mahallesi’nde girdikleri evlerden toplam 60 bin TL değerinde elektronik cihaz, ziynet eşyası ve para çaldı. Aynı gün aynı ilçede bulunan Tüysüzler Mahallesi’nde bir eve balkondan giren şahıslar, ziynet eşyası, elektronik cihaz ve para çaldı. Evlerinin soyulduğunu anlayan vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evlere giren şahısların aynı kişiler olduğu belirlenerek, kullandıkları araç tespit edildi. Evlerden toplam 100 bin TL’lik eşya çalan E.S. (28), A.A. (29) ve M.Ö.’nün (40) bulunduğu araç, D-100 Karayolu Dilovası rampasında durduruldu. Polis ekiplerini gören şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada şahısların en son girdikleri evden çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



Suç makinesi hırsız polise sahte kimlik verdi


Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerden E.S.’nin 32 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, polise sahte kimlik vererek yanıltmak isteyen A.A.’nın gerçek kimliği tespit edildi. Şahsın hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 13 bin 500 TL para cezası ve 40 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, M.Ö.’nün ise 9 ayrı suçtan arandığı, 11 yıl kesilmiş hapis cezası ve 8 bin TL para cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 21:00
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