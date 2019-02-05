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Gine'de altın madeninde heyelan: 17 ölü

Norassoba kentinde bulunan madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı

05 Şubat 2019 Salı 20:59
Gine'de altın madeninde heyelan: 17 ölü

DAKAR (AA) - Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde pazar günü meydana gelen heyelanda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Siguiri bölgesine bağlı Norassoba kentinde bulunan madende pazar günü akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çok sayıda kişinin madenin geçitlerinde mahsur kaldığı olayda, arama kurtarma çalışmaları dün başlayabildi.

Madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı.

Kurtarılan yaralılar Norassoba Sahra Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 20:59
  1. altın madeni
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  3. Gine

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