Gine'de altın madeninde heyelan: 17 ölü Norassoba kentinde bulunan madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı

DAKAR (AA) - Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde pazar günü meydana gelen heyelanda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Siguiri bölgesine bağlı Norassoba kentinde bulunan madende pazar günü akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çok sayıda kişinin madenin geçitlerinde mahsur kaldığı olayda, arama kurtarma çalışmaları dün başlayabildi. Madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı. Kurtarılan yaralılar Norassoba Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.